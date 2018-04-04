Двое заключенных сбежали из тюрьмы La Picota в столице Колумбии Боготе. В тюрьме подозревают, что перед бегством они пили вместе с охранником, и он мог отправить их за алкоголем, сообщает местное издание W Radio, информирует

Побег произошел 31 марта; следов взлома после него не нашли, отмечает BBC News. Охранник Гильберто Варгас Манрике, который должен был следить за сбежавшими заключенными, не доложил руководству тюрьмы об их исчезновении. Несколько других охранников заявили, что он пил с заключенными и мог сам их выпустить. После побега Манрике предложили сделать анализ на содержание алкоголя в крови, но он отказался, сообщил начальник тюрьмы La Picota.

Как сообщает W Radio со ссылкой на неназванного представителя Национального института исправительных и уголовно-исполнительных учреждений Колумбии, между охранников La Picota распространена коррупция. “Они берут взятки взамен на услуги, они выпускают заключенных за большие суммы денег, это мафия” — цитирует собеседника W Radio.

Сбежавшие заключенные были членами ФАРК. Один из них, Ольмедо Варгас Падилья, был арестован в ноябре 2017 по обвинению в краже и ожидал суда. Второй, Джон Гутьеррес Ринкон, был в 2003 году осужден на 40 лет тюрьмы за похищение. Как отмечает издание Colombia Reports, непонятно, почему они до сих пор находились в тюрьме: обоих должны были выпустить в рамках амнистии, объявленной по соглашению с ФАРК более года назад.

Как сообщал в Колумбии уничтожили двух лидеров повстанцев.

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