ПАО "" начал организацию проектного финансирования для газопровода "Северный поток-2". При этом учел возможные риски в виде санкций в отношении проекта.

В августе 2017 года российский передал британской Glas Trust Corporation Ltd в залог до 2038 года акции проектной компании газопровода "Северный поток-2". Это сделано, чтобы обезопасить обязательства Nord Stream 2 AG с согласия проектного финансирования, передает со ссылкой на .

Согласно закону CAATCA от 2 августа 2017 года, санкции по "Северному потоку-2" коснутся инвесторов, которые вложили в российские экспортные нефте - и газопроводы более $ 5 млн в течение года.

В то же время непонятно, было ли подписано соглашение Газпрома, Nord Stream 2 AG и Glas Trust Corporation Ltd до 2 августа. Если нет, то риски санкций для кредиторов остаются.

Glas Trust Corporation была основана в 2011 году. Компания принадлежит менеджерам Мии Дреннан и Брайану Карне. Специализируется в сфере услуг по организации и администрировании кредитов, реструктуризации долга.

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