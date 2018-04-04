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Лидер "АукцЫона" дал уличный концерт в поддержку главы "Мемориала" Карелии, которому грозит девять лет тюрьмы. Видео
04.04.2018 03:55
Лидер группы "АукцЫон" Леонид Федоров 3 апреля в Москве дал уличный концерт в поддержку главы правозащитного общества "Мемориал" в Карелии, историка Юрия Дмитриева, которому грозит девять лет заключения. Об этом сообщила "Новая газета". Музыкант исполнил песню на стихи Даниила Хармса и несколько своих произведений. Федоров после выступления выразил надежду, что "справедливость восторжествует". "Свободу Юрию Дмитриеву! Да и нам всем тоже не помешало бы", – заявил он.   | Федоров исполнил несколько композиций 62-летнего Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии из-за найденных у него снимков одиннадцатилетней приемной дочери. Историк утверждает, что фотографировал девочку обнаженной для контроля ее развития и отчета перед опекой.В 1997 году Дмитриев обнаружил лесном урочище Сандармох место расстрела и захоронения более 9 тыс. человек во время Большого террора. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.В защиту историка выступали режиссер Андрей Звягинцев, рок-музыкант Борис Гребенщиков, писатель Владимир Войнович и другие.Приговор по делу должны огласить 5 апреля.видео Видео: Новая Газета / Facebook

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