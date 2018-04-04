Лидер группы "АукцЫон" Леонид Федоров 3 апреля в Москве дал уличный
концерт в поддержку главы правозащитного общества "Мемориал" в
Карелии, историка Юрия Дмитриева, которому грозит девять лет
заключения. Об этом сообщила "Новая газета". Музыкант исполнил
песню на стихи Даниила Хармса и несколько своих произведений.
Федоров после выступления выразил надежду, что "справедливость
восторжествует". "Свободу Юрию Дмитриеву! Да и нам всем тоже не
помешало бы", – заявил он. | Федоров исполнил несколько
композиций 62-летнего Дмитриева обвиняют в изготовлении детской
порнографии из-за найденных у него снимков
одиннадцатилетней приемной дочери. Историк утверждает, что
фотографировал девочку обнаженной для контроля ее развития и отчета
перед опекой.В 1997 году Дмитриев обнаружил лесном урочище
Сандармох место расстрела и захоронения более 9 тыс. человек во
время Большого террора. Соратники Дмитриева считают, что его
преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по
восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.В защиту
историка выступали режиссер Андрей Звягинцев, рок-музыкант
Борис Гребенщиков, писатель Владимир Войнович и другие.Приговор по
делу должны огласить 5 апреля.видео Видео:
Новая Газета / Facebook
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