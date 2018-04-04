|"Ювентус" в меньшинстве потерпел разгромное поражение от "Реала"
|04.04.2018 03:56
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На “Ювентус Стэдиум” в Турине локальный “Ювентус” провел первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА против мадридского “Реала”, передает
Уже в дебюте встречи действующие обладатели турнира открыли счет. Проникающая передача на левом фланге от Марсело нашла Иско, то в свою очередь прострелил на ближнюю штангу, где первым на опережение сыграл Криштиану Роналду — 0:1.
“Старая синьора” имела момент чтобы восстановить паритет в игре — Игуаин нанес удар слета в одно касание, но эффектный сейв сделал Навас. Впоследствии уже удар Тони Крооса обернулся попаданием мяча в перекладину.
Во втором тайме один из самых эффектных голов в нынешнем сезоне ЛЧ оформил Роналду. Португалец удвоил счет ударом через себя. В середине тайма после удаления поле покинул нападающий тувинцев Дибала после чего “Реал” установил окончательные цифры на табло — 0:3. Отличился Марсело.
Примечательно, что в активе Роналду уже 22 гола в четвертьфиналах Лиги чемпионов.
Заметим, что ответный матч пройдет 11 апреля в Мадриде.