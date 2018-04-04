|Луценко не придет сегодня в ВР отчитываться по инциденту с Холодницким - источник
|04.04.2018 04:03
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не посетит Верховную Раду для предоставления комментариев относительно ситуации с Назаром Холодницким. Об этом сообщает корреспондент со ссылкой на собственные источники в ГПУ.
“Луценко не планирует посетить Верховную Раду, ведь это хотелось только Парубию. Таким образом в Верховную Раду должен прийти председатель НАБУ и глава САП”, — сообщил источник в Генеральной прокуратуре Украины.
Как сообщал в Раде допускают, что Холодницкий и Сытник не придут отчитываться в парламент.
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