Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не посетит Верховную Раду для предоставления комментариев относительно ситуации с Назаром Холодницким. Об этом сообщает корреспондент со ссылкой на собственные источники в ГПУ.

“Луценко не планирует посетить Верховную Раду, ведь это хотелось только Парубию. Таким образом в Верховную Раду должен прийти председатель НАБУ и глава САП”, — сообщил источник в Генеральной прокуратуре Украины.

Как сообщал в Раде допускают, что Холодницкий и Сытник не придут отчитываться в парламент.

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