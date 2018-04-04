Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут заявила о том, что была изнасилована тренером Ренальдо Кнышом. 63-летняя белоруска рассказала об ужасном событии, которое произошло с ней во время спортивной карьеры.

"Не знаю, как это назвать по-русски. Molesting ... Притязания. В конечном итоге перед Олимпийскими играми в Мюнхене он меня просто изнасиловал. Это правда. Я живу с этим. Это очень трудно. Я скрывала это все. Это было очень стыдно. мне даже тебе было стыдно говорить. Это произошло в Минске в гостинице "Юбилейный". Прямо перед Олимпийскими играми, когда мне исполнилось 17 лет ", - говорит Ольги,передает со ссылкой на .

Корбут рассказала, что она вероятно не единственная жертва насильника.

"Даже когда он впервые поехал в Америку, он меня позвал в номер ... После этого он перестал куда-нибудь ездить. Его просто засекли охранники. Он перестал ездить со мной и практически от меня отказался, думал, что американцы начнут что-то говорить. после меня он начал готовить девочку к тому же самому. И девочка рассказала родителям. Его хотели посадить в тюрьму ... "- рассказывает белорусская гимнастка.

Гимнастка Ольга Корбут выставила на аукцион пять медалей, завоеванных ею на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов. Выручила за их продажу сотни тысяч долларов.

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