Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка задекларировал свыше 224 тыс. гривен дохода за 2017 год. Об этом свидетельствует его декларация в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, Синютка указал в декларации 223 610 гривен зарплаты, полученной по основному месту работы, а также 794 гривен процентов от вклада в "Ощадбанке". Доход жены Синютки за 2017 год составил 994 573 гривен, который состоял из дохода от занятия предпринимательской деятельностью, вкладов в банках, зарплаты по основному месту работы и по совместительству, передает со ссылкой на .

Кроме того, Синютка указал в декларации 7 794 гривен на счетах в банках и 252 тыс. гривен наличных. Тогда как жена Синютки хранит на банковских счетах 181 евро, 1 418 долларов, почти 653 тыс. гривен, а также наличные в размере 128 тыс. гривен, 84 тыс. долларов, 53 тыс. евро,880 швейцарских франков и 375 польских злотых.

Также Синютка указал в е-декларации квартиры в Ивано-Франковске, Львове, торговое помещение и нежилое помещение в Ивано-Франковске, место для хранения автотранспорта во Львове, автомобили и Lexus, акции ЗАО "Прайд -Инвест", 66,5% в ООО "Ивано-ФранковскАвтоЗАЗ-ДЭУ".

Напомним, ранее сообщалось, что глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган задекларировал свыше 156 тыс. гривен дохода за 2017 год.

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