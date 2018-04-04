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В Facebook удалили более 270 страниц российской "фабрики троллей"
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04.04.2018 04:42
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Набор аккаунтов "Агентства интернет-исследований", которое
расположено в Санкт-Петербурге, был нацелен на Россию, Азербайджан,
Узбекистан и Украину, отметил основатель Facebook Марк Цукерберг.
Пользователи Facebook смогут проверить, следили ли они за учетными
записями "фабрики троллей" Фото: EPA По его словам, набор аккаунтов
так называемой "фабрики троллей" был нацелен на Россию и людей,
говорящих на русском языке в соседних странах, таких как
Азербайджан, Узбекистан и Украина.Цукерберг отметил, что некоторые
из удаленных страниц принадлежали российским новостным
организациям, которые контролировались IRA. За одним таким
аккаунтом следили около 1 млн человек. Еще около 500 тыс.
пользователей были подписаны на подобную учетную запись в
Instagram.Основатель Facebook отметил, что в ближайшие несколько
недель пользователи с помощью специального инструмента смогут
проверить, следили ли они за страницами "фабрики троллей".
https://www.facebook.com/zuck/posts/10104771321644971
Власти США считают, что расположенное в Санкт-Петербурге "Агентство
интернет-исследований" пыталось влиять на выборы американского
президента в 2016 году.В феврале 2018 года министерство юстиции США
выдвинуло обвинения 13 россиянам по этому делу. Вашингтон будет
добиваться их экстрадиции.
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