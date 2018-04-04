Самый большой грузовой самолет в мире Ан-225 "Мрия" взлетел сегодня с аэропорта Гостомель Киевской области. Осуществляет коммерческий рейс в Германию. Это первый полет самолета за последние полтора года. Он не взлетал, потому что не было выгодных контрактов на перевозки. Его модернизировали и улучшали.

Что именно перевозит "Мрия" в Германию и кто клиент - не сообщается. В государственном предприятии "Антонов" говорят, что это коммерческая тайна, передает со ссылкой на .

"Самолет в прекрасном состоянии. Он постоянно модернизируется ", - заявили в "Антонов ".

За месяц "Мрия" сделает еще до 4 коммерческих рейсов. Их стоимость не разглашается.

Самолет Ан-225 "Мрия" - крупнейший в мире. Имеет длину в 84 м, размах крыльев - 88,4 м. В высоту - 18,1 м. Может перевозить грузы до 250 тыс кг. "Мрию" построили на государственном предприятии "Антонов". Первый полет состоялся 21 декабря 1988 года. Есть второй экземпляр самолета. Однако он достроен только на 70%.

Пробный полет после ремонта и модернизации самолет "Мрия" осуществил 21 марта в этом году. Пилоты подняли машину на высоту в 12 км. Протестировали новое навигационное оборудование

Сводка.нет - Новости Украины и Мира