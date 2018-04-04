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Эрдоган "увел" девушку у Путина во время фотосессии в Анкаре. Видео
04.04.2018 04:58
Президент Турции Реджеп Эрдоган, принимая в Анкаре главу Кремля Владимира Путина, лично руководил памятной фотосессией. Об этом сообщил телеканал "Звезда". Участники встречи перед съемкой выстроились в шеренгу. Эрдоган заметил, что рядом с ним находятся одни мужчины, а около Путина стоят три женщины. Тогда президент Турции попросил одну из них перейти на его сторону.   | Эрдоган произвел перестановки ради удачного кадра Фото: EPA 3 апреля под председательством Эрдогана и Путина состоялось седьмое заседание Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией, сообщила пресс-служба Кремля.После переговоров лидеры провели совместную пресс-конференцию.видео Видео: tvzvezda.ru

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