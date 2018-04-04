Президент Турции Реджеп Эрдоган, принимая в Анкаре главу Кремля
Владимира Путина, лично руководил памятной фотосессией. Об этом
сообщил телеканал "Звезда". Участники встречи перед съемкой
выстроились в шеренгу. Эрдоган заметил, что рядом с ним находятся
одни мужчины, а около Путина стоят три женщины. Тогда президент
Турции попросил одну из них перейти на его сторону. |
Эрдоган произвел перестановки ради удачного кадра Фото: EPA 3
апреля под председательством Эрдогана и Путина состоялось седьмое
заседание Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией,
сообщила пресс-служба Кремля.После переговоров лидеры провели
совместную пресс-конференцию.видео Видео: tvzvezda.ru
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