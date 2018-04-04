Четверо мужчин в возрасте от 16 до 21 года проникли в дом 45-летнего жителя села Виноградовка Болградского района Одесской области. Забили хозяина до смерти и похитили золотые украшения и технику. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Полицейские установили обстоятельства, которые предшествовали трагедии. Выяснилось, что на момент нападения пострадавший был дома один. Придя к его дому, правонарушители, чтобы выманить хозяина на улицу, начали стрелять по окнам из травматического оружия. Когда мужчина вышел, они связали его и затащили в дом, где начали бить, требуя деньги,передает со ссылкой на . От полученных травм пострадавший скончался. Злоумышленники похитили золотые украшения, фотоаппарат, телевизор, музыкальную технику и скрылись с места происшествия", - сообщили в полиции.

Правоохранители установили личности злоумышленников. Трое из них были задержаны. У них изъяли похищенное имущество убитого, которое они разделили между собой.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Проводятся мероприятия по установлению места нахождения и задержанию старшего соучастника преступной группы. Злоумышленникам грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Двух мужчин в возрасте 33 и 40 лет, удерживали шесть похитителей в подвале арендованного дома в селе Забороль под Луцком. Заложников жестоко избивали и пытали, требуя денег и криптовалюту, которую они добывали. Также требовали переписать на них все имущество.

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