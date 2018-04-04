В первом поединке четвертьфинального противостояния 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА андалузская “Севилья” принимала дома мюнхенскую “Баварию”, информирует со ссылкой на сайт УЕФА.

“Севилья” оптимистично начала матч, открыла счет усилиями Пабло Сарабия, но затем уступила перед мощью “Баварии”. Пусть оба гола мюнхенцев случились из-за рикошета от ног соперников (автогол Наваса, и забитый мяч Алькантары), но справедливость победы команды Юппа Хайнкеса не вызывала никаких сомнений — 1:2.

“Наша команда — сильнее, пусть мы и не показывали этого на протяжении всей игры. Мы позволили соперникам создать слишком много моментов, теряя мяч очень легко. Мы не использовали пространство в середине поля и не действовали в надлежащем темпе. В перерыве Хайнкес был недоволен, и мы тоже. Когда мы взвинтили темп, дела пошли лучше. Выездная победа — всегда хороший результат, но мы хотим выиграть и в Мюнхене”, — заявил нападающий немцев Томас Мюллер.

Примечательно, что воспитатель “Баварии” Хайнкес завоевал рекордную 12-ю победу подряд в Лиге чемпионов.

Добавим также, ответный поединок пройдет 11 апреля на поле мюнхенцев.

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