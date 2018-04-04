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Бубенчик о подозрении в убийстве силовиков на Майдане: Я все делал, чтобы они бежали оттуда и срали в штаны. Видео
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04.04.2018 05:35
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Активист Иван Бубенчик, которого подозревают в убийстве двух
силовиков во время Евромайдана, заявил, что "уничтожал врага".
Видео его комментария 3 апреля опубликовало "Громадське ТБ". "Народ
кто-то должен защищать. Я все делал, чтобы они бежали оттуда и
срали в штаны", – сказал он. На вопрос, стреляли ли он, активист
ответил: "А чего боятся, палки или автомата?" | Активист не
стал прямо отвечать на вопрос об убийствах на Майдане Скриншот:
Hromadske.UA / Twitter 3 апреля Бубенчика задержали и
доставили в Печерский суд Киева для избрания меры
пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили,
что активист подозревается в убийстве правоохранителя и
военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на
убийство военнослужащего.В феврале 2016 года в интервью изданию
Bird in Flifht Бубенчик рассказывал, что утром 20 февраля 2014 года
он убил из автомата Калашникова двух командиров
"Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я
выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию.
Расстояние небольшое, следовательно на двух командиров
потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это
правда", – подчеркнул активист.В ГПУ тогда отмечали,
что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за
амнистии, объявленной Верховной Радой. Он проходил по делу в
качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся.видео
«20 лютого я робив усе, щоб
вони втікали з Майдану», — заявив Іван Бубенчик, якого підозрюють у
вбивстві працівників МВС на Майдані 20 лютого 2014-го
pic.twitter.com/J5VK9WHLgI
— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 3 апреля 2018 г. Видео: Hromadske.UA
/ Twitter
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