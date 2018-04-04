Активист Иван Бубенчик, которого подозревают в убийстве двух силовиков во время Евромайдана, заявил, что "уничтожал врага". Видео его комментария 3 апреля опубликовало "Громадське ТБ". "Народ кто-то должен защищать. Я все делал, чтобы они бежали оттуда и срали в штаны", – сказал он. На вопрос, стреляли ли он, активист ответил: "А чего боятся, палки или автомата?" | Активист не стал прямо отвечать на вопрос об убийствах на Майдане Скриншот: Hromadske.UA / Twitter 3 апреля Бубенчика задержали и доставили в Печерский суд Киева для избрания меры пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего.В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flifht Бубенчик рассказывал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда", – подчеркнул активист.В ГПУ тогда отмечали, что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за амнистии, объявленной Верховной Радой. Он проходил по делу в качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся.видео «20 лютого я робив усе, щоб вони втікали з Майдану», — заявив Іван Бубенчик, якого підозрюють у вбивстві працівників МВС на Майдані 20 лютого 2014-го pic.twitter.com/J5VK9WHLgI — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 3 апреля 2018 г. Видео: Hromadske.UA / Twitter Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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