Президент России Владимир Путин, во время своего визита в Турцию, не смог обойти молчанием тему отравления в Британии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Российский президент заявил, что узнал об отравлении в Солсбери из СМИ, а нервно-паралитический яд "Новичок могут производить ​​примерно в 20 странах".

Об этом передает Радио Свобода.

Путин рассчитывает, что на заседании исполнительного совета Оганизации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 апреля "будет поставлена ​​окончательная точка" в деле об отравлении в британском Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в котором Лондон обвинил Россию.

Заседание Организации по запрещению химического оружия пройдет в Гааге по запросу Москвы. В исполнительный совет ОЗХО входит 41 страна, в том числе Великобритания и Россия, решения принимаются двумя третями голосов.

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия и близкий товарищ канцлера ФРГ Ангелы Меркель Армин Лашет (Христианско-демократический союз) считает, что Великобритании стоило сперва предъявить доказательства причастности РФ к делу Скрипаля, прежде чем призывать другие страны к ответным мерам.

"Когда кто-то призывает все страны НАТО к солидарности, разве не должен он обладать надежными доказательствами? Каждый может относиться к России так, как ему хочется, но, изучая международное право, я усвоил совсем другой подход к другим государствам", - написал политик во вторник в Twitter.

Руководитель оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхеда во вторник в интервью телеканалу Sky News заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Лондон ранее выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

О давлении со стороны Лондона, требовавшего от республики выслать российских дипломатов, в частности, заявлял ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич.

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