В Украине предлагают тщательнее контролировать субсидии. Так, в Верховной Раде находится законопроект, который позволяет социальным инспекторам испытывать право на финпомощь для той или иной украинской семьи.

Таким образом, будут отслеживать тех, кто оформляет субсидии, но скрывает реальные доходы. Ведь в Украине выплачивается почти 70 млрд грн помощи. Субсидии получают около 6,5 млн0 украинцев. В то же время долги за коммуналку только растут,передает со ссылкой на .

В Минсоцполитики отмечают, что проверки будут не общими, а индивидуальными. Кроме того, не пустить инспектора в дом украинцы не смогут. Ведь те будут составлять акт обследования, как живет семья. Они непосредственно будут влиять на решение о выплате субсидий.

Украинцев, которые позволили себе съездить на отдых за границу или совершили покупку на сумму свыше 50 тыс. грн, могут лишать финпомощи.

В Украине субсидии на оплату ЖКУ получают 43% семей. Это 6,44 млн домохозяйств. По сравнению с февралем 2017 года средний размер финпомощи в феврале 2018 года снизился на 36% - 1005,2 грн. Кроме этого, уменьшилось количество желающих оформить субсидии. За январь-февраль 2018 года за помощью обратились 396 тыс. семей. Это в два раза меньше, чем в начале прошлого года. Субсидии назначили 322 тыс. домохозяйств. Сумма назначенной помощи составила 352,1 млн грн.

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