Стрельбу на территории штаб-квартиры компании YouTube в Сан-Бруно открыла жительница штата Калифорния. Об этом сообщает со ссылкой на телеканал ABC News.

Ее зовут Насим Агдам сообщает телеканал со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их словам, Агдам проживала в калифорнийском городе Риверсайд, а также в Сан-Диего. По предварительным данным, она не имела никакого отношения к компании YouTube.

В свою очередь телеканал CNBC сообщил, что Насим Агдам было 39 лет. Она была вооружена пистолетом.

Как сообщал стрельбу в YouTube устроила женщина, она убила 1 человека, ранил 4, после чего — застрелилась.

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