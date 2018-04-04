|Американские ученые впервые обнаружили кашалота, плавающего так близко от берега (фото)
|04.04.2018 05:59
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«Они едят гигантских кальмаров, они очень глубоководны и могут погрузиться на километр вниз. У нас не так много воды, здесь не очень глубоко», — сказал Джефф Фридман, президент Pacific Whale Watch Association.
Кашалот по имени «Юкусам» длиной около 12 метров.
Кит, который, по оценкам, составляет около 12 метров в длину, был замечен в феврале в Британской Колумбии к северо-востоку от острова Ванкувер, что означает, что кит направлялся на юг.
По данным группы, в водах, окружающих острова Сан-Хуан, впервые когда-либо были обнаружены кашалоты.
По данным National Geographic, кашалоты могут вырасти до 18 метров, а их мозг имеет самый большой размер из всех существ на Земле.
«Самки и детеныши остаются в тропических или субтропических водах в течение только года и, по-видимому, практикуют общинный уход за детьми», — пишет National Geographic. «Самцы мигрируют в более высокие широты, одни или в группах, и возвращаются к экватору, чтобы размножаться».
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