«Они едят гигантских кальмаров, они очень глубоководны и могут погрузиться на километр вниз. У нас не так много воды, здесь не очень глубоко», — сказал Джефф Фридман, президент Pacific Whale Watch Association.

Кашалот по имени «Юкусам» длиной около 12 метров.

Кит, который, по оценкам, составляет около 12 метров в длину, был замечен в феврале в Британской Колумбии к северо-востоку от острова Ванкувер, что означает, что кит направлялся на юг.

По данным группы, в водах, окружающих острова Сан-Хуан, впервые когда-либо были обнаружены кашалоты.

По данным National Geographic, кашалоты могут вырасти до 18 метров, а их мозг имеет самый большой размер из всех существ на Земле.

«Самки и детеныши остаются в тропических или субтропических водах в течение только года и, по-видимому, практикуют общинный уход за детьми», — пишет National Geographic. «Самцы мигрируют в более высокие широты, одни или в группах, и возвращаются к экватору, чтобы размножаться».

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