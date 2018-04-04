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Американские ученые впервые обнаружили кашалота, плавающего так близко от берега (фото)
04.04.2018 05:59
Американские ученые впервые обнаружили кашалота, плавающего так близко от берега (фото) Субботнее происшествие, наблюдавшееся в субботу в китобойнике, привлекло внимание ученых штата Вашингтон, которые говорят, что это первый раз, когда млекопитающее пробилось во внутренние воды. Ассоциация наблюдения за тихоокеанскими китами заявила, что кашалот мужского пола по имени «Юкусам» был сфотографирован плавающим в проливе Харо на островах Сан-Хуан.

«Они едят гигантских кальмаров, они очень глубоководны и могут погрузиться на километр вниз. У нас не так много воды, здесь не очень глубоко», — сказал Джефф Фридман, президент Pacific Whale Watch Association.

Кашалот по имени «Юкусам» длиной около 12 метров.

Кит, который, по оценкам, составляет около 12 метров в длину, был замечен в феврале в Британской Колумбии к северо-востоку от острова Ванкувер, что означает, что кит направлялся на юг.

По данным группы,  в водах, окружающих острова Сан-Хуан, впервые когда-либо были обнаружены кашалоты.

По данным National Geographic, кашалоты могут вырасти до 18 метров, а их мозг имеет самый большой размер из всех существ на Земле.

«Самки и детеныши остаются в тропических или субтропических водах в течение только года и, по-видимому, практикуют общинный уход за детьми», — пишет National Geographic. «Самцы мигрируют в более высокие широты, одни или в группах, и возвращаются к экватору, чтобы размножаться».

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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