|Официальный курс гривны установлен на уровне 26,32 грн/долл
|04.04.2018 06:03
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На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,32 грн/долл., передает со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 апреля установлены на таком уровне:
26,329568 грн за доллар;
32,406432 грн за евро;
0,457610 грн за российский рубль;
37,026190 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 3 апреля, курс всех валют — вырос.
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