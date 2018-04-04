На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,32 грн/долл., передает со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 апреля установлены на таком уровне:

26,329568 грн за доллар;

32,406432 грн за евро;

0,457610 грн за российский рубль;

37,026190 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 3 апреля, курс всех валют — вырос.

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