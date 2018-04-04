Россия хотели организовать беспорядки в Запорожской области. Тайный план назывался "Троя".

Британское издание The Times сообщает о правительственном докладе по российскому плану дестабилизации Украины,передает со ссылкой на .

План в ноябре 2014 года направил в Кремль Алексей Муротов - депутат от Курской области, граничащей с Украиной, и член правящей партии "Единая Россия", которая поддерживает президента Владимира Путина.

В плане указывались имена главарей пророссийских беспорядков, а шпионы уже действовали на месте событий. Речь шла о стратегии подготовки населения Запорожской области к пророссийскому мятежу, или как подавал это Муратов - "освобождение от нацистско-фашистских оккупантов".

Это предложение было частью более широкого плана Кремля по дестабилизации Украины. Все это вошло в докладе которой ознакомилось британское СМИ.

Доклад основан на утечках информации из писем электронной почты советника Путина - Владислава Суркова, которого некоторые называют "путинским Распутиным".

Муратов предлагал вложить $ 181 тыс. на распространение пророссийского мятежа дальше к западу от Донбасса. Речь шла о манипуляции общественным мнением перед мятежом в Запорожье, который имел целью вырвать регион с орбиты центральной власти. В этом мятеже использовалась бы существующая российская шпионская сеть, которая уже действовала. Предполагалось навязывание контакта с местной полицией и .

Также предлагались $ 40 тыс. на организацию пророссийских протестов в Запорожье, $ 10 тыс. в поддержку сети агентов в и Министерстве внутренних дел и до $ 49 тыс. на покупку транспортных средств, пишет СМИ.

Документ был частью третьего транша электронной почты, обнаруженной сетью украинских хакеров в ноябре прошлого года. Два предыдущие транша были уличены в 2016 году.

Если это так, пишет издание, тогда полученные хакерами имейлы свидетельствуют о долгосрочной попытке направлять политику в Украине в пользу Кремля, сея разделение и пропагандируя автономию для регионов со значительным русскоязычным населением, чтобы ослабить контроль центральной власти.

Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы начали принимать прямое участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. украинцев.

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