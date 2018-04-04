Погода, Новости, загрузка...
За минувшие сутки, боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий ранен
04.04.2018 06:05

За минувшие сутки, боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий ранен

За минувшие сутки, боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий ранен

     За прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования совершили 24 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранение, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

      "За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать "пасхальное перемирие" осуществив 24 обстрелы позиций украинских защитников", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Фейсбук в среду утром.

      В частности, на Донецком направлении с 82 мм миномета обстреляны защитники Опытного, а из гранатометов - защитники Авдеевки, Песков, Водяного, а также - Пищевика. Огонь из снайперской и стрелкового оружия велся близко Широкино, Водяного и Шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы - враг применил неподалеку Каменки, Павлополя и Марьинки. Также из стрелкового оружия обстреляны позиции ВСУ в районе Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Невельского и Павлополя.

На Луганском направлении с 82 мм минометов боевики вели огонь по укреплениям близко Луганского, а из гранатометов - в районе населенного пункта Новоалександровка.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить