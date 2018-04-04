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Синоптики предупредили украинцев о резком потеплении
04.04.2018 06:14
Синоптики предупредили украинцев о резком потеплении В Украину в среду, 4 апреля, придет настоящая теплая весна. По всей территории будет солнечно и сухо.

Так, температура начнет заметно повышаться. В некоторых регионах страны она будет достигать +15…+20 градусов.

В западной части страны ожидается ясная погода с отметкой +17…+22 градуса.

В северном направлении температура поднимется до +12…+17 градусов, например в Сумской области можно ожидать +10…+13 градусов.

На востоке Украины температура достигнет +9…+13 градусов.

Центральная часть страны прогреется до +14…+19 градусов.На Юге ожидается +9…+12 градусов.

В Киеве в среду, 4 апреля, ожидается до 16-18 градусов тепла.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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