Три человека получили ранения в результате стрельбы, открытой во вторник в штаб-квартире интернет-сервиса YouTube в городе Сан-Бруно (штат Калифорния). Нападавшей была женщина, личность которой полиция пока не раскрывает. После стрельбы она покончила с собой.

Стрельба средь бела дня

Стрельба раздалась в кафетерии, расположенном на открытом воздухе на территории комплекса штаб-квартиры, примерно в 12:40 по времени Западного побережья США (22:40 по Киеву). Практически сразу же многие сотрудники YouTube стали писать о произошедшем на своих страницах в соцсетях. По свидетельству очевидцев, услышав выстрелы, люди в панике начали выбегать из офисов штаб-квартиры, в которой работают более 1,7 тыс. человек.

Как заявил впоследствии, выступая на умышленно созванной пресс-конференции, начальник полиции Сан-Бруно Эд Барберини, правоохранительные органы подоспели к месту происшествия практически сразу.

По прибытии стражи порядка обнаружили в комплексе трех человек, получивших огнестрельные ранения, а также тело женщины. Власти заявили, что, по имеющимся данным, именно она открыла огонь, после чего покончила с собой.

По словам Барберини, стрелявшая была вооружена пистолетом.

Пострадавшие были госпитализированы в одну из больниц Сан-Франциско, расположенного в 20 км к северу от Сан-Бруно. Как сообщил представитель медицинского учреждения Брент Эндрю, к ним поступили две женщины, возраст которых составляет соответственно 32 года и 27 лет, а также еще один 36-летний мужчина.

Состояние последнего оценивается как критическое. Изначально в полиции сообщили о еще одном пострадавшем, однако впоследствии выяснилось, что он получил не огнестрельные ранения, а лишь травму ноги при эвакуации.

О теракте речи не идет

По данным телекомпании ABC, которая ссылается на источники в правоохранительных органах, стрельба не имеет отношения к терроризму.

В полиции телеканалу заявили, что случай был вызван неким конфликтом, скорее только, ссорой на бытовой почве.

Огонь, по данным канала, открыла женщина в возрасте 35-40 лет, которая действовала в одиночку. По сведениям источников, она проживала на территории Калифорнии и не имела какого-либо отношения к YouTube.

В полиции официально отказались комментировать данную информацию, заявив, что расследование по факту происшествия продолжается. Личность стрелявшей правоохранительные органы пока также не раскрывают.

Мотивы не ясны

Вместе с тем, как указал Барберини, сотрудники полиции к настоящему моменту обследовали весь комплекс штаб-квартиры интернет-сервиса, не обнаружив каких-либо дальнейших угроз. "Никаких угроз безопасности для общественности нет", - подчеркнул он.

Как сообщила телекомпания CNN, у стражей порядка пока нет точной информации о том, какими мотивами могла руководствоваться нападавшая. При этом, по данным источников телеканала, она лично знала как минимум одного из пострадавших - мужчину, который, вероятно, и являлся ее изначальной целью.

Расследование пока находится на самой ранней стадии. Как заявил начальник полиции Сан-Бруно, правоохранительные органы по крайней мере до наступления следующего дня не будут публиковать какую-либо официальную информацию, имеющую отношение к инциденту.

Генеральный директор корпорации Google, которой принадлежит YouTube, Сундар Пичаи вскоре после происшествия распространил между сотрудников компании письмо.

В нем он сообщил, что Google делает "все, что может", чтобы поддержать пострадавших и их семьи в это непростое для них время.

По его словам, корпорация сотрудничает с местными властями в расследовании стрельбы. Со словами поддержки в адрес пострадавших и их семей выступила также гендиректор YouTube Сюзан Воджицки.

В администрации США также отреагировали на случившееся.

Президент Дональд Трамп написал в своем Twitter, что его проинформировали о стрельбе в Сан-Бруно.

Он выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, работающим на месте происшествия.

"Наши мысли и молитвы со всеми теми, кого затронул этот инцидент", - отметил хозяин Белого дома.

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