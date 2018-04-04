В России власти опасаются не угрозы исходящей от стран НАТО, а распада страны.

Как пишет в своем блоге на «Обозревателе» историк Сергей Климовский, усиление оккупации Дагестана демонстрирует насколько силен этот страх.

«Насколько в Москве этого серьёзно боятся, – демонстрирует усиление оккупации Дагестана, региона с 3 млн населения, где почти нет колонизаторов, кроме, так называемого терского казачества. Так исторически сложилось. Этот регион долго не привлекал внимания Москвы по двум причинам: из-за отсутствия ценных для экспорта ресурсов и своего многонационального состава», — отметил он, информирует svodka.net.

«В Москве 25 лет продолжали быть в уверенности, что твёрдой ногой стоят в Дагестане, и всегда смогут удержать под контролем ситуацию в нём по примеру Грузии, для дестабилизации которой использовали абхазов и осетин», — считает историк.

По его словам, с 2015 года в Москве по ряду причин стали постепенно терять эту уверенность.

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«То, что в Дагестане нет одного волевого «султана», для Москвы скорее минус, чем плюс. Одного «султана» ликвидировать легче, чем группу противников, которая не имеет чёткой персонификации в лидере… Имперский ум Москвы не стал страдать с изобретением велосипеда, а прибег к старой колониальной практике: тотальная зачистка по всем направлениям», — пишет он.

Историк предупредил, что война на Кавказе может стать катализатором к процессу прощания Дагестана с «химерой Россия».

«И Кремль спешит «подстелить соломку» везде, где, как он полагает, может загореться. Но забывает, что солома горит не хуже, чем поролон в «Зимней вишне», — резюмирует Климовский.

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