Посол Украины в Болгарии Николай Балтажи осудил высказывания лидера
болгарской партии "Атака" Волена Сидерова. Сидеров выступает за
выход Болгарии из НАТО и Европейского союза Фото: EPA Посол Украины
в Болгарии Николай Балтажи 3 апреля выразил "глубокое
возмущение" по поводу "манипулятивных, недостоверных и
неприемлемых" высказываний Сидорова."Призываю болгарскую власть
осудить антиукраинские, антидемократические и антиевропейские
высказывания председателя правящей парламентской фракции,
свидетельствующие о поддержке агрессии России против Украины,
которые дискредитируют официальную позицию государства и болгарское
председательство в Совете ЕС", – заявил дипломат.На выборах в
парламент Болгарии в марте 2017 года блок партий "Объединенные
патриоты", в который входила крайне правая пророссийская "Атака",
получил 9% голосов.Политсила Сидерова выступает за выход Болгарии
из НАТО и Европейского союза.
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