Посол Украины в Болгарии Николай Балтажи осудил высказывания лидера болгарской партии "Атака" Волена Сидерова. Сидеров выступает за выход Болгарии из НАТО и Европейского союза Фото: EPA Посол Украины в Болгарии Николай Балтажи 3 апреля выразил "глубокое возмущение" по поводу "манипулятивных, недостоверных и неприемлемых" высказываний Сидорова."Призываю болгарскую власть осудить антиукраинские, антидемократические и антиевропейские высказывания председателя правящей парламентской фракции, свидетельствующие о поддержке агрессии России против Украины, которые дискредитируют официальную позицию государства и болгарское председательство в Совете ЕС", – заявил дипломат.На выборах в парламент Болгарии в марте 2017 года блок партий "Объединенные патриоты", в который входила крайне правая пророссийская "Атака", получил 9% голосов.Политсила Сидерова выступает за выход Болгарии из НАТО и Европейского союза. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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