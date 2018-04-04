В Ровенской области спасатели оказали помощь подростку, который проколол ногу арматурой. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Ровенской области.

“3 апреля в 14:41 на пункт связи 5-й государственной пожарно-спасательной части города Дубно от работников скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что в селе Бортница Дубенского района близко местной школы девятилетний ученик 2-го класса перепрыгивая через металлический забор накололся на острую арматуру, проколов мышцы левой ноги”, — указано в сообщении спасателей.

Спасатели с помощью маслостанции и бензореза оперативно провели разрезания металлических конструкций и осторожно перенесли ребенка в карету скорой помощи.

Вся спасательная операция заняла три минуты. В настоящее время ученик прооперирован и находится под наблюдением врачей. К оказанию помощи были привлечены 5 человек личного состава ГСЧС и 1 единица техники.

Как сообщал Луганске и Одесскую области может подтопить.

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