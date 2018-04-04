Погода, Новости, загрузка...
Фонсека бросил жену с двумя детьми, ради секретарши Ахметова
04.04.2018 06:25
Фонсека бросил жену с двумя детьми, ради секретарши Ахметова По теме:

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека бросил жену ради пресс-секратаря Рината Ахметова. 45-летний воспитатель дончан покинул свою жену и двоих детей ради 27-летней Украинский Катерины Остроушко.

Похоже тренер все же продлит договор с "Шахтером". Португалец начал отношения с хорошенькой украинской девушкой, которая может удержать его в Украину,передает со ссылкой на .

Девушка с 19-и лет работала на ТК "Донбасс", а сейчас работает пресс-секретарем Рината Ахметова.

После победы на " Сити" Екатерина опубликовала совместное фото в Facebook. А уже 14 февраля сам Паулу на своей странице в Instagram опубликува совместное фото. Также парочку несколько раз замечали вместе на различных мероприятиях.

Фонсека был женат 20 лет на своей школьной подруге Сандре. Но после первого сезона в "Шахтере" Фонсека развелся. У пары двое детей - 18-летний сын и 13-летняя дочь.

Однако есть ряд причин, почему "" все же должен сменить главного тренера.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить