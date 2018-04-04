В заявлении, сделанном в Москве, Лавров отметил, что «сейчас многие говорят о холодной войне», отметив, что ситуация сейчас «хуже, чем была во времена классической холодной войны, потому что тогда были какие-то правила, и какие-то приличия соблюдались».

«А сейчас, по-моему, наши западные партнеры, я имею в виду прежде только Великобританию, Соединенные Штаты и несколько стран, которые слепо за ними следуют, все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, откровенной дезинформации», — добавил мистер Лавров.

Евгений Бужинский, российский генерал-лейтенант в отставке и бывший член Генштаба СССР, заявил, что ситуация может скатиться к полноценной войне. «Это будет настоящая война, еще страшнее, чем холодная. И она может стать последней войной в истории человечества», — сообщил Бужинский в эфире программы «Сегодня» радио «Би-би-си» (BBC, Today). «Вы зажимаете Россию в угол, а это очень опасно», — добавил он.

В прошлом месяце Тереза Мэй (Theresa May) сообщила, что при отравлении бывшего двойного агента MI6 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии, произошедшем 4 марта в Солсбери, использовалось нервно-паралитическое вещество «Новичок» российского производства. В настоящий момент прежний агент, переданный Великобритании при обмене шпионами в 2010 году, находится в больнице в критическом состоянии. Мисс Скрипаль также проходит курс лечения, но ее состояние несколько улучшилось.

Через день после заявления об использовании «Новичка» миссис Мэй потребовала от Москвы объяснений. Поскольку таковых не последовало, Мэй объявила, что единственно возможный вывод из данной ситуации — что за отравлением стояло российское государство.

В ответ на химическую атаку Великобритания выслала 23 российских дипломатов. Еще 60 дипломатов были высланы из США, а европейские государства, Канада и Австралия прибавили к этому количеству еще несколько дюжин. Москва откликнулась на их действия ответными высылками.Мистер Лавров подчеркнул, что Россия убеждена в том, что отравление было «провокацией», предположив, что оно могло быть организовано самим британским правительством.

Эксперт по России Крис Доннелли (Chris Donnelly) из Института управления государством (Institute for Statecraft) заявил вчера, что политические круги и общественность должны понять, что отравление Скрипалей следует рассматривать не как отдельное преступление, а как часть широкого конфликта между Кремлем и Западом.

«В подкрепление своей позиции Россия постоянно подчеркивает, что вопрос этот сугубо юридический, и что она не намерена отчитываться по этому поводу до тех пор, пока Великобритания не предъявит веские доказательства, — сообщил мистер Доннелли. — В действительности же это была военная операция».

Межправительственная Организация по запрещению химического оружия (OPCW) выслала в Великобританию рабочую группу для анализа отравляющего вещества. Российская сторона также потребовала себе образец, настаивая кроме того и на получении доступа к российской гражданке Скрипаль, все еще находящейся в больнице.

Помощник президента Путина заявил вчера, что президент Трамп (Donald Trump) во время телефонного разговора, состоявшегося в прошлом месяце, пригласил российского лидера в Белый дом, отметив, однако, что подготовка к визиту еще не началась. В Белом доме подтвердили, что тема переговоров действительно обсуждалась.

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