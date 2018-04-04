Российский журналист Аркадий Бабченко на странице в facebook рассказал о том, как в РФ начали преследовать за репост его публикаций:

Таких вещей, конечно, ждешь. Готовишься. Но когда это происходит — происходит всегда неожиданно. И стоишь, как бревном по голове шарахнутый, информирует svodka.net.

За репост моего текста в Телеграме задержан сотрудниками ФСБ и помещен в СИЗО-1 Владивостока Дмитрий Третьяков.

Текст я написал примерно год назад. Дмитрий поместил его в открытый телеграм-канал, посвященный протестам. Шестнадцатого марта его арестовали.

Была проведена целая экспертиза моего поста. Ну, это они умеют. Он признан экстремистским. Это они тоже умеют. Теперь Дмитрию Третьякову вменяют часть 2 статьи 280 УК — публичные призывы к экстремизму через интернет. До пяти лет.

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Еще раз — за пост в Телеграм-канале. Это новая практика. Раньше такого не было. И никакие ключи шифрования не понадобились.

Вину Дмитрий не признал. На сделку не пошел. Его закрыли.

До пяти лет.

Эта страна попала во временную петлю и навсегда закольцевалась в репрессиях.

Раньше сажали за подпольное распространение самиздата Солженицина.

Теперь сажают за подпольное распространение Бабченко.

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