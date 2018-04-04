«Антироссийский фронт» и «Украина — децентрализация»: Утренние
новости Пономаря
Среда. Что нужно отметить?
Об этом на facebook написал политический обозреватель Олег
Пономарь, информирует svodka.net.
Антироссийский фронт:
— США выделяют более 170 млн долларов странам Балтии на военную
помощь для противостояния РФ.
— Facebook заблокировал боле 270 страниц российской фабрики
троллей.
— Женская молодежная сборная России по гандболу лишена серебра
ЧЕ-2017 из-за мельдония.
— Варшавская прокуратура подтвердила, что задержанного в прошлом
году прокремлевского политика и лидера партии «Смена» Матеуша
Пискорского обвиняют в шпионаже в пользу России.
Украина — децентрализация:
Верховная Рада приняла закон о добровольном присоединении терробщин
сел, поселков к территориальным общинам городов областного
значения.
Бонус-новость:
Вчера в аэропорту Борисполь приземлился самолет иракской
авиакомпании Iraqi Airways, который выполнил первый рейс по
маршруту Багдад-Киев.
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Пономарь
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