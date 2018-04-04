Среда. Что нужно отметить?

Об этом на facebook написал политический обозреватель Олег Пономарь, информирует svodka.net.

Антироссийский фронт:

— США выделяют более 170 млн долларов странам Балтии на военную помощь для противостояния РФ.

— Facebook заблокировал боле 270 страниц российской фабрики троллей.

— Женская молодежная сборная России по гандболу лишена серебра ЧЕ-2017 из-за мельдония.

— Варшавская прокуратура подтвердила, что задержанного в прошлом году прокремлевского политика и лидера партии «Смена» Матеуша Пискорского обвиняют в шпионаже в пользу России.

Украина — децентрализация:

Верховная Рада приняла закон о добровольном присоединении терробщин сел, поселков к территориальным общинам городов областного значения.

Бонус-новость:

Вчера в аэропорту Борисполь приземлился самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways, который выполнил первый рейс по маршруту Багдад-Киев.

Читайте: Мюллер послал всем четкий месседж, - Пономарь

Сводка.нет - Новости Украины и Мира