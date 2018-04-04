В детских садах столицы во время проверок нашли запрещенные к употреблению продукты.

В один из детсадов вместо сливочного масла было завезено молокосодержащий спред. Такой продукт запрещен для использования в Украине. Поскольку содержит более 50% немолочных жиров, сообщили в Госпотребслужбы.

В службе отметили, что был проведен ряд мероприятий по выявлению других детсадов, куда данное частное предприятие поставляло аналогичную продукцию. Такие случаи Главное управление Госпотребслужбы в г. зафиксировало еще в 7 детских садах,передает со ссылкой на .

По данному факту Нацполиция открыла уголовное производство.

Столичное управление образования Деснянского райадминистрации собирается заключить с компанией "Стартрейдинг" соглашение о закупке замороженной рыбы на 4,46 млн грн. Компанией опосредованно владеет гражданин России Андрей Лысый, житель Владивостока.

17 января 2018 года против ООО "Стартрейдинг" открыто исполнительное производство. Полиция подозревает должностных лиц этой компании во внесении ложных сведений в документы для участия в закупках. Кроме того, "Стартрейдинг" не имеет производственных мощностей и складов для хранения пищевых продуктов.

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