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А що скаже Катя? Юрій Горбунов позує в оточенні "сексуальних кроликів" (ФОТО)
04.04.2018 06:45
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Відомий телеведучий Юрій Горбунов напередодні здивував своїх шанувальників несподіваним фото: на світлині Юрій у елегантному костюмі позує у компанії двох сексуальних дівчат у чорних шкіряних боді з наручниками у руках та з чорними масками "зайцями".

Схоже, що дівчата стали "компаньйонами" Юрія під час проведення якогось заходу, втім світлина з коментареми "Багато зайців не буває", буквально "підірвала" шанувальників актора:

"Юрій, а що скаже Катя?", "Бережіть Катю!", "У кожного свої великодні кролики", - жартують фани.

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 2 Кві 2018 р. о 1:33 PDT


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