«Мы приняли оборонный бюджет в размере $700 млрд, на следующий год — $760 млрд, и это самые большие суммы, которые принимались когда-нибудь. Мы будем иметь войско сильнее, чем когда-либо. И это точно не является хорошей новостью для России», — заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентами трех стран Прибалтики в Вашингтоне, пишет «Укринформ».

Трамп уверяет, что занимает наиболее жесткую позицию в отношении России, в том числе в плане обеспечения энергетической безопасности в Европе и наращивании оборонного потенциала.

«Сейчас мы импортируем нефть и газ. Это является именно тем, чего Россия не хотела бы. Никто не был настолько жестким по отношению к России, чем я», — сказал американский лидер.

Глава Белого дома отметил, что сейчас НАТО получило значительные финансовые взносы со стороны стран-членов, которые все вместе повышают свои оборонные бюджеты до минимум 2% от ВВП.

Он напомнил, что США выслали наибольшее количество, 60 российских дипломатов, в ответ на применении Москвой химического оружия в Великобритании.

«Никто не занимает более жесткой позиции в отношении России. И то, что я сказал: я думаю, что мог бы иметь очень хорошие отношения с президентом Путиным… Найти общий язык с Россией – это хорошо, иметь общий язык с Китаем – это хорошо, иметь общий язык с другими странами, включая ваши три страны – это хорошая, не плохая вещь», — добавил Трамп.

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