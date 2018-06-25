|ОБСЕ обнаружила большое количество тяжелого вооружения боевиков в Донецке и Перевальске
|25.06.2018 11:22
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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили в жилых районах оккупированных Донецка и Перевальска большое количество бронетехники и тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает
"Наблюдатели СММ ОБСЕ задокументировали в жилом районе города
Донецка расположение 31 танка различной модификации, 2 самоходных
гаубиц (2С3 "Акация"), 3 бронированных ремонтно-эвакуационных
машины (БТС-4А), 2 бронетранспортера (БТР-80 и МТЛБ), а на
восточной окраине населенного пункта Перевальск Луганской области
наблюдатели Миссии обнаружили реактивную систему залпового огня
(БМ-21 "Град"), 4 танка (Т-64), 2 самоходные гаубицы (2С1) и 2
противотанковых орудия (МТ-12 "Рапира")" , - говорится в
сообщении.