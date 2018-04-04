Путин заявил Эрдогану, что узнал о деле Скрипаля только из средств массовой информации и подтвердил, что Кремль якобы не несет никакой ответственности за этот случай. Также он вспомнил заявление директора английской лаборатории Гэри Айткенхэда, который сказал 3 апреля в интервью Sky News, что страну происхождения отравляющего вещества установить не удалось.

— Они не могут идентифицировать страну происхождения, в том числе не могут сказать, что это вещество было произведено в Российской Федерации, — сказал Путин. Он добавил, что 4 апреля Россия созывает сессию исполкома Международной организации по запрещению химического оружия, чтобы «разобрать эту ситуацию самым подробным образом».

СПРАВКА

Экс-полковника ГРУ РФ Скрипаля и его дочь отравили в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Тогда пострадали более 20 человек, в том числе и полицейский, который первым начал оказывать помощь пострадавшим.

Власти Великобритании утверждают, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим газом «Новичок», разработанным СССР в 1970-80-х годах.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обнародовала пакет антироссийских мер в ответ на отравление. Среди решений — высылка 23 российских дипломатов, заморозка двусторонних контактов на высоких уровнях, проверка банковских счетов. Россия обвинения отрицает.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира