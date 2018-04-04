Без перегибов на местах, в частности манипуляций со стороны отдельных больничных учреждений или же врачей обойтись вряд ли удастся.

Об этом в интервью «Апострофу» рассказала менеджер программной инициативы «Общественное здоровье» Елена Кучерук, информирует svodka.net.

«Как всегда, на практике могут быть манипуляции либо со стороны конкретных медучреждений, либо врачей. Например, больницы и врачи могут настращать пациентов, чтобы те приписались к ним как можно быстрее, мол, потом они не будут обслуживаться или это будет уже не бесплатно. Больницам-то нужно приписать к себе как можно больше людей, ведь исходя из количества пациентов они будут получать финансирование», — объясняет она.

Если допустить ситуацию, что с врачом все благополучно сложилось, обслуживание предоставляется на должном уровне, остается выяснить, какой перечень бесплатных услуг в праве получить пациент. Так, не придется отдельно доплачивать за измерение артериального давления, быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты и беременность, электрокардиограмму, общий анализ крови, мочи, анализ глюкозы в крови и общий холестерин. Кроме того, ваш семейный врач/терапевт абсолютно бесплатно измерит рост, вес и даже окружность талии.

В обязанности условно бесплатного доктора (мы ведь все равно оплачиваем его услуги с налогов) входит наблюдение за состоянием здоровья пациента, здорового ребенка, ведение беременности без осложнений, проведение вакцинации, лечение распространенных болезней, отравлений и травм. Также врач первичного звена будет выписывать больничные листы и если это будет необходимо, направления к специалистам второго и третьего уровня медицинской помощи. Отметим, что в этом году к лору, хирургу, эндокринологу и другим узким специалистам еще можно будет попасть бесплатно без направления, но со следующего года такой поход станет невозможным.

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В случае, если доктор по каким-то причинам не подошел, то его можно будет заменить на другого. Для этого необходимо будет заключить декларацию с другим врачом. Причем, эти изменения тут же окажутся в системе «Электронное здоровье».

В то же время, как отмечает экс-министр здравоохранения Олег Мусий, на практике могут возникнуть явные сложности, в частности, например, может случится так, что другого врача может и не оказаться.

«Семейных врачей, участковых терапевтов и педиатров, которые, согласно указу Минздрава, уполномочены заключать декларацию, в Украине менее 50% от нужного количества. По документам семейных врачей в Украине подготовлено около 14 тысяч, а необходимо – 30 тысяч. Более того, работают семейными врачами около 7-8 тысяч вместо 30. Поэтому даже если все украинцы захотят заключить такие договоры, они не смогут этого сделать, ведь достаточного количества специалистов просто нет», — уточнил он.

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