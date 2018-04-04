Торговое представительство США опубликовало список из 1 300 товаров из Китая, на которые могут быть введены пошлины. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Торгового представительства США.

25% тарифы предполагается ввести на авиационную продукцию, технику, продукцию машиностроения, а также различные виды стали. Кроме этого в списке оказались лекарства, а также медицинское оборудование, печи для изготовления хлебобулочных изделий, запчасти для фенов и водонагревателей.

Как сообщает агентство Reuters, на заявление американских властей уже отреагировало посольство КНР в США, пригрозив Вашингтону мерами.

Между тем, в Белом доме не спешат вводить тарифы и тем самым начинать торговую войну с Пекином. 15 мая американская власть намерена посоветоваться с представителями крупного бизнеса США, а уже потом примет окончательное решение.

Как сообщал Китай ответил США введением повышенных пошлин на импорт 128 товаров.

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