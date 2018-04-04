На трассе Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, неподалеку от поселка Сребное Черниговской области, из-за паводка образовался разлом. Об этом 3 апреля сообщил сайт 0542.ua. Сейчас ремонтные бригады пытаются спать щебнем ров длиной 650 м и глубиной около 1,5 м. На дороге установили предупредительные знаки и оградительные ленты. Движение на участке не ограничивали. | Видео с места чрезвычайной ситуации разместили в соцсетях Скриншот: Слава Дедоф / Facebook По состоянию на 3 апреля из-за резкого повышения температуры и таяния снегов в Украине оставались подтопленными 113 домохозяйств и 45 жилых домов.видео Видео: Слава Дедоф / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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