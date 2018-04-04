На трассе Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, неподалеку от поселка
Сребное Черниговской области, из-за паводка образовался разлом. Об
этом 3 апреля сообщил сайт 0542.ua. Сейчас ремонтные бригады
пытаются спать щебнем ров длиной 650 м и глубиной около 1,5 м. На
дороге установили предупредительные знаки и оградительные ленты.
Движение на участке не ограничивали. | Видео с места
чрезвычайной ситуации разместили в соцсетях Скриншот: Слава Дедоф /
Facebook По состоянию на 3 апреля из-за резкого повышения
температуры и таяния снегов в Украине оставались подтопленными 113
домохозяйств и 45 жилых домов.видео Видео:
Слава Дедоф / Facebook
Сводка.нет - Новости Украины и Мира