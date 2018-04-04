Вчера, 3 апреля, члены комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения большинством голосов одобрил проект постановления ВР №5642 об обращении в Кабинет министров об увольнении с должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун и выразил ей недоверие. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат от БПП Ольга Богомолец.

В частности, Богомолец написала: «В проекте постановления в качестве причины указано острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности», — написала она.

Напомним, что в 2016 году было заявлено, что программа государственных закупок, запущенная Министерством здравоохранения в 2015 году, была сорвана. Международные организации, которые стали посредниками при закупке лекарств, не смогли обеспечить своевременные поставки.

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