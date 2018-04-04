Во вторник президент Дональд Трамп принял в Белом доме лидеров Латвии, Литвы и Эстонии – Раймондса Вейониса, Далю Грибаускайте и Керсти Кальюлайд.

Балтийский саммит проходит на фоне сохраняющегося роста напряженности между Западом и Россией. Накануне встречи лидеры стран Балтии призвали США адекватно оценивать угрозу со стороны России, которая, по их словам, ведет «гибридную войну», сочетая кибератаки и кампании влияния в социальных сетях с запугиванием военного характера в отношении их стран и других государств.

«Вероятно, никто еще не занимал более жесткой позиции по отношению к России, чем я», – сказал президент Трамп в ходе встречи.

Во время беседы затрагивался вопрос о деятельности НАТО.

«Вместе с Соединенными Штатами мы рассчитываем на движение в сторону глубоких реформ НАТО, особенно в (сфере) принятия решений, в решительности», – сказала Даля Грибаускайте, отметив опасность агрессии со стороны России.

По итогам балтийского саммита в Белом доме состоялась пресс-конференция. Открывая ее, президент Трамп высоко оценил стремление народов Балтии к независимости в период существования СССР. Он также подчеркнул значение экономического сотрудничества между США и странами Балтии.

Во время визита в Эстонию летом прошлого года вице-президент Майк Пенс дал понять, что США стоят на стороне жителей трех стран Балтии перед лицом военной агрессии.

В преддверии саммита сообщалось, что лидеры стран Балтии подчеркнут, что США не должны недооценивать угрозу балтийским государствам, которая исходит от России в период, когда Москва продолжает испытания ракет в международных водах в экстремальной близости к Латвии и Швеции.

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