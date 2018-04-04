В результате стрельбы погиб один человек, были госпитализированы еще четверо, одна из раненых, 36-летняя женщина, находится в критическом состоянии. Кроме того, скончалась напавшая на офис женщина — она застрелилась, передает CNN со ссылкой на шефа полиции Сан-Бруно Эда Барберини.

Отмечается, что правоохранительные органы рассматривают ее действия как акт домашнего или рабочего насилия, а не теракт, пишет Los Angeles Times.

При этом местные СМИ сообщали о нападавшей, как о белой женщине в черном топике или темной одежде и с платком на голове.

Позже полиция опознала стрелявшую. Ею оказалась 39-летняя Насим Агдам.

По данным СМИ, стрелявшая знала одного из пострадавших сотрудников компании, который, как сообщили в полиции, был целью нападения. Мужчина сейчас находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как критическое. Еще две женщины также находятся в больнице.

На место происшествия — открытое кафе возле здания штаб-квартиры YouTube — сразу же выехала полиция, машины скорой и пожарной службы. Судя по распространенным видео местных телеканалов, рядом с офисом вывели десятки людей с поднятыми вверх руками: полиция эвакуировала работников компании. Каждого выходящего обыскали. Правоохранители порекомендовали жителям города держаться подальше от 901 Cherry Avenue, где располагается штаб-квартира YouTube.

Очевидцы рассказали подробности происшествия. Один из них сообщилместному каналу KRON4, что слышал около 20 выстрелов.

«Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего места слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами», — написал сотрудник компании Вадим Лаврусик в Twitter.

Позже он добавил: «В безопасности. Был эвакуирован. Нахожусь снаружи».

Сотрудник YouTube Тодд Шерман заявил, что люди покинули здание. Он сообщил, что видел кровь на лестнице. По его словам, стрелок мог совершить самоубийство, пишет The Verge.

Компания Google, которая владеет YouTube заявила, что расследует случай со стрельбой. Отметим, что в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно работают около 1700 человек.

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В частности, главный исполнительный директор корпорации Google Сундар Пичаи после инцидента со стрельбой в компании YouTube адресовал своим работникам официальное письмо, в котором подтвердил наличие жертв и сообщил, что ситуация взята под контроль. Он пообещал помощь семьям пострадавших.

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