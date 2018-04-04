Во Львовской области, 3 апреля, в милицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Николаевского района две девочки в возрасте 3 и 4 лет, упали в выгребную яму. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передает корреспондент .

“В результате случае 3-летний ребенок умер, а старшую госпитализировали в реанимационное отделение Николаевской центральной районной больницы. На месте работала следственно-оперативная группа, в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства”, — сообщили в Нацполиции.

Как сообщал в Ровенской спасатели оказали помощь ученику, что проколол ногу арматурой.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира