По данным CNN, женщину, открывшую стрельбу в штаб-квартире Google, идентифицировали как Насим Агдам. Источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу, что, по мнению полиции, женщина знала по меньшей мере одного из пострадавших. В результате стрельбы пострадали четыре человека Фото: ЕРА "Лучшая новость, которую мы имеем сейчас, это то, что ситуация локализована. Мы очень активно наблюдаем и сотрудничаем с местными властями и больницами", – подчеркнул Пичаи.Он подтвердил, что в результате инцидента ранения получили четыре человека."Мы делаем все возможное, чтобы поддержать их и их семьи в эту минуту", – сказал Пичаи. Here is the note that @sundarpichai just sent to Googlers worldwide. pic.twitter.com/bdC6KeTl9c — Google Communications (@Google_Comms) 3 квітня 2018 р. 3 апреля женщина открыла стрельбу в штаб-квартире Google в Сан-Бруно. Один из пострадавших рассказал журналистам, что женщина стреляла в своего бойфренда, преследуя его снаружи и внутри здания. Она ранила его, после чего выстрелила в себя.CNN отмечает, что стрелявшую идентифицировали как Насим Агдам. Источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу, что, по мнению полиции, женщина знала по меньшей мере одного из пострадавших. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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