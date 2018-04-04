|В Google сообщили, что в результате стрельбы в штаб-квартире компании пострадали четыре человека
|04.04.2018 07:11
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Here is the note that @sundarpichai just sent to Googlers worldwide. pic.twitter.com/bdC6KeTl9c— Google Communications (@Google_Comms) 3 квітня 2018 р.
3 апреля женщина открыла стрельбу в штаб-квартире Google в Сан-Бруно. Один из пострадавших рассказал журналистам, что женщина стреляла в своего бойфренда, преследуя его снаружи и внутри здания. Она ранила его, после чего выстрелила в себя.CNN отмечает, что стрелявшую идентифицировали как Насим Агдам. Источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу, что, по мнению полиции, женщина знала по меньшей мере одного из пострадавших.
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