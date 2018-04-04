"Наибольшее количество голосов набрали Юрий и , которые вышли бы в условный второй тур президентской гонки", - к такому выводу пришли политические эксперты, принявшие участие в опросе,передает со ссылкой на .

Тема опроса звучала следующим образом: "Если главные претенденты на пост президента, по тем или иным причинам, выйдут из гонки, кто займет их место и какой результат они смогут получить?".

Главным электоральным активом Юрия эксперты назвали его должность, которая позволяет ему быть в центре внимания и создавать информационные и пиар-поводы. Эксперты отметили, что довольно иметь в своем активе хотя бы одну историю успеха, например, осуждение беглого экс-президента Виктора Януковича или "террористки" Надежды Савченко, чтобы иметь шанс на победу в выборах. На втором месте расположился , который в отличие от имеет меньший негативный бэкграунд, но и является менее узнаваемым и медийным политиком. Как позитив данного кандидата эксперты отметили его умеренную политическую позицию и выговор на достижении мира в Украине. Главным его электоральным активом эксперты назвали поддержку со стороны УПЦ и растущую слава на Востоке и Юге Украины. Как минус данного кандидата эксперты назвали незакрытое уголовное дело. Участники фокус-групп как преимущество Новинского отметили его религиозность, а также указали на его меценатскую деятельность. Напомним, что на днях Новинский заявил о запуске собственного движения "Партия Мира".

Кроме лидеров рейтинга, в финальный список попали следующие политик: Андрей Коболев, председатель правления НАК " Украины" (6 из 10), , первый заместитель председателя ВРУ (6 из 10), Евгений Мураев, депутат ВРУ, внефракционный (5 из 10), , секретарь (5 из 10), Семен Семенченко, депутат ВРУ, часть "Самопомич" (4 из 10), Александр Абдуллин, депутат ВРУ, часть " (3 из 10), депутата ВРУ, часть "Радикальная партия Олега Ляшко" (2 из 10). Из других политиков в списке по одному разу упоминались Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Артур Герасимов, Анна Гопко, Егор , Игорь Кононенко, , Михаил , и другие.

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