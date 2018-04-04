При этом «для защиты российского судоходства в Азовском и Черном морях могут быть также применены меры военного характера», заявил председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), капитан первого ранга Михаил Ненашев, передает РИА Новости.

«Чтобы остановить пиратство со стороны бандеровских властей Украины, прежде только, необходимо предупредить Киев, что у России имеются различные инструменты противодействия», — сказал он.

«Бандеровские власти заявляют, что керченские рыбаки — их граждане. Разумеется, это не так, но из их логики следует, что к своим гражданам киевские правители относятся в высшей степени негуманно», — заявил капитан.

Он добавил, что «эта провокационная политика диктуется и навязывается киевским властям вашингтонским начальством, и бандеровцы проводят ее с особым рвением».

«Таким образом, они ничем не отличаются от сомалийских пиратов. И если не сработают предупредительные меры, так скажем, интеллигентного характера — по усилению досмотра украинских судов, идущих через Керченский пролив, то, думаю, будут применены меры военного характера», — сказал Ненашев.

«К общеизвестным сомалийским пиратам теперь прибавились бандеровские. Значит, к ним надо относиться так же — в соответствии с нормами международного права», — сказал он.

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