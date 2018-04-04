По сути, изменится только одно – перерасчет теперь будет происходить в автоматическом режиме, без обращения в ПФУ

Первое апреля в этом году запомнится для украинцев не столько шутками, сколько новациями, которые коснутся разнообразных сфер нашей жизни. Кроме официального старта первого этапа медреформы и запуска высокоскоростного интернета 4G, первоапрельское улучшение подготовили и для пенсионеров. Речь идет о еще одних изменениях от Пенсионного фонда, на этот раз – для работающих пенсионеров. Разобраться в них с помощью спорадических и плохо сформулированных публикаций на эту тему оказалось невозможно не то что для пенсионеров, но и для журналистов. И это – печальная уже традиция при разъяснении населению принципиально важных вопросов. Было «осовременивание» пенсий, начался «пересчет пенсий работающим пенсионерам» и доплата им же – за сверхнормативный стаж. Кто? Кому? Сколько? На основе чего? Чистейший квест – ничего не понятно! Следовательно Укринформ попытался узнать, что будет включать в себя этот перерасчет и будет ли изменена в нем доплата за сверхнормативный стаж?

Отныне у работающих пенсионеров 1 апреля собственный праздник – перерасчет, информирует svodka.net.

Важно, что перерасчет будет производиться в автоматическом режиме, но раз в два года, а не ежемесячно, как можно было подумать, прочитав первые публикация недели две назад. В принципе – тут ничего нового нет, только о том, что это сделают за вас, можно забыть.

“Это – стандартный перерасчет, который производился, начиная с 1 января 2004 года и был предусмотрен для работающих пенсионеров каждые два года. Отличие в том, что если раньше такой перерасчет производился только по заявлению человека, то теперь будет производиться автоматически, независимо от того, обратится ли человек или нет”, – пояснила заместитель председателя правления ПФУ Ирина Ковпашко на заседании Общественного совета при Пенсионном фонде Украины.

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В Пенсионном фонде также информируют, что перерасчет будет касаться тех лиц, которые по состоянию на 1 марта 2018 года получили дополнительный страховой стаж 24 месяца, или на эту дату прошло не менее двух лет после назначения или предыдущего перерасчета пенсии. В дальнейшем такой перерасчет будет производиться автоматически каждый год 1 апреля, во время которого будет учитываться весь имеющийся на этот момент стаж.

Директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Елена Охрименко подробнее объяснила новации перерасчета пенсий работающим пенсионерам. По ее словам, существует две категории людей, которым нужно делать перерасчет пенсий, а соответственно – и два вида расчета. Одна категория – это те, кто проработал полных 24 месяца с момента предыдущего перерасчета или назначения. Эти люди имеют право на произведение перерасчета пенсии по стажу и по заработной плате. Поскольку у некоторых работающих пенсионеров заработная плата была невысокой, и это может негативно повлиять на итоговую цифру, будет выбираться более выгодный для пенсионера способ перерасчета. То есть: или это будет расчет по стажу и зарплате или только по стажу.

Другая категория – это пенсионеры, которые после назначения или перерасчета пенсии не отработали два года. “Например, пенсия назначена в 2016 году, человек проработал 5 месяцев, уволился и не обратился в органы Фонда за перерасчетом. Вот для этой категории необходимо досчитать этот стаж, даже если человек имеет 24 месяца страхового стажа, но прошло два года после назначения или перерасчета пенсии. В таком случае перерасчет производится только по страховому стажу”, – сказала Елена Охрименко, добавив, что перерасчет уже произведен, и с 1 апреля люди получат выплаты перечисленных размеров пенсий.

За 10 лет сверхнормативного стажа – не больше 107 гривен доплаты

Что же будет с доплатами за стаж? Несмотря на слухи, что надбавка за сверхнормативный стаж может увеличиться, в Пенсионном фонде говорят, что пока она остается такой, как и раньше. Согласно давно действующему закону, за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и свыше 30 лет женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% от размера основной пенсии, но при этом не больше размера минимальной пенсии по возрасту. А минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть и здесь – все осталось, как было.

Светлана Шута, начальник управления методологического обеспечения департамента пенсионного обеспечения ПФУ объясняет, что прожиточный минимум для доплаты работающим пенсионерам за стаж не претерпевает изменений в зависимости от периодического роста прожиточного минимума:

“Для всех работающих пенсионеров, которые не меняли место работы после выхода на пенсию, сейчас применяется прожиточный минимум, зафиксированный на 1 сентября 2015, который составляет 1074 гривны”.

Но если, например, работник после назначения пенсии сменил место работы, к примеру, в сентябре 2017-го, то прожиточный минимум для расчета доплаты за сверхнормативный стаж для него фиксируется уже по состоянию на 2017-й год в 1312 гривен.

“Если же работающий пенсионер сегодня увольняется и приносит в Пенсионный фонд справку об увольнении, то получает доплату за сверхнормативный стаж по расчету согласно прожиточного минимума, установленного на сегодня. И уже для неработающего пенсионера доплата за сверхнормативный стаж начинает изменяться в соответствии с прожиточным минимумом”, – продолжает Светлана Шута.

Получается, если работающий пенсионер имеет 10 лет сверхнормативного стажа и не увольнялся с работы после выхода на пенсию, то дополнительно получит каких-то 107,4 гривен к пенсии. Сумма, откровенно говоря, смешная, как для поощрения дальнейшей работы путем ее ежегодного увеличения на 10 грн. 74 коп… К тому же, его можно получить не через год, а через два, правда, уже в два раза большем размере – 21 грн. 48 коп…

Единственные, кто могут рассчитывать на чуть большую сумму доплаты за сверхнормативный стаж – те пенсионеры, которые вышли на пенсию до октября 2011 года (“пенсионная реформа 2011 года”) и с тех пор не производили перерасчет. Для них надбавка за сверхнормативный стаж рассчитывается за стаж сверх 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. То есть, если у такого пенсионера 40 лет стажа, то сверхурочно ему зачтут не 5, а 15 лет.

Юлия Горбань, Киев

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