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США опубликовали список товаров китайского экспорта, подлежащих обложению повышенными пошлинами
04.04.2018 07:24

США опубликовали список товаров китайского экспорта, подлежащих обложению повышенными пошлинами

США опубликовали список товаров китайского экспорта, подлежащих обложению повышенными пошлинами

Соединенные Штаты опубликовали список импортируемых из Китая товаров на сумму около $50 млрд, на которые планируют ввести 25%-ные пошлины.

Эта мера предусмотрена в подписанном президентом Дональдом Трампом ранее меморандуме "О борьбе с экономической агрессией Китая".

В список, в частности, включены такие товары китайского производства, как автомобили, мотоциклы, железнодорожные транспортные средства, станки, медицинское и другое оборудование, авиационные запчасти, спутники - только 1,3 тыс. наименований.

"Список товаров базируется на широком межведомственном экономическом анализе и нацелен на те товары Китая, которые приносят ему выгоду в соответствии с промышленными планами", - говорится в заявлении офиса торгового представителя Соединенных Штатов.

В то же время в нем указывается, что принимаемые меры, по расчетам, "окажут минимальное воздействие на экономику США".

Министерство торговли КНР заявило, что готово дать пропорциональный ответ на меры Вашингтона, соответствующие им по силе воздействия и масштабам.

Китай со 2 апреля уже ввел пошлины в размере 15-25% на ряд товаров американского экспорта суммарной стоимостью $3 млрд.

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан распространил в среду заявление, в котором отметил, что принимаемые США протекционистские меры "не соответствуют национальным интересам самих Соединенных Штатов, не соответствуют национальным интересам Китая, не соответствуют интересам мировой экономики", и подтвердил готовность Китая к ответным шагам.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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