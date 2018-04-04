По крайней мере, такие марки чаще только встречаются в их декларациях. При этом большинство не указывает стоимость часов.

«Страна» составила список политиков, которые неровно дышат ко времени.

Главным коллекционером элитных часов стал по праву Владимир Гройсман. У премьер-министра целая коллекция часов – 12 штук, из них тремя владеет жена. Среди этих часов в нескольких экземплярах имеются бренды Ulysse Nardin (от 5 тыс. долларов), Audemars Piguet (от 4 тысяч долларов), Rolex, Parmigiani, Girard-Perregaux, Breguet, Boucheron (от 1,5 тысяч долларов).

Президент ФФУ Андрей Павелко также задекларировал 12 наручных механических часов, между которых есть Rolex и Breguet.

Народный депутат от «Воли народа» Олесь Довгий задекларировал 11 наручных механических часов, между которых Patek Philippe, Vacheron Constantin и Rolex.

Заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко задекларировал часы жены Franck Muller стоимостью 312 000 грн, ее же Louis Vuitton за 288 420 грн, а также свои Hublot стоимостью 768 000 грн, Ulysse Nardin за 384 000 грн, Audemars Piguet Edward Piguet (624 000 грн), Louis Vuitton (264 000 грн), Hublot (415 200 грн).

У мэра Киева Виталия Кличко семь часов, между которых Mont Blanc, Frank Muller и IWC, а у жены –часы марки Hublot, Van Cleef & Arpels и Bvlgari.

Замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль имеет 7 часов -2 Audemars Piguet, DeLaneau, Bovet, Jaeger Lecoultre, Girard-Perregaux, Corum.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик задекларировал шесть швейцарских часов, между которых, к примеру, Corum admiral’s cup, Сvstos challanger 50, Audemars Piguet Royal oak offshore, американские Devon, а также Graff, Hublot, Tiffany atlas, Franck Muller. У его жены имеются часы Chanel.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко также задекларировал шесть часов: два Panerai, а также Chopard, Chronoographe Suisse, Breitling и Hublot Geneve.

Президент Петр Порошенко задекларировал несколько пар наручных часов. Ему принадлежат часы премиальной марки Hublot, два Breguet и одни Patek Phillip (в сети — от 9 тысяч долларов), у жены в собственности есть еще одни Hublot.

Глава депутатской группы «Воля народа» Ярослав Москаленко имеет двое часов Breguet, а также Hublot, Audemars Piguet и Zenith.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко задекларировал часы Vacheron Constantin (указав, что это подарок), Ulysse Nardin, Breguet и Audemars Piguet.

Заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в декларации указала часы OMEGA за 228 тысяч гривен, Antoine Preziuso (стоимость не указана) и Chopard за 145 тысяч гривен.

У главы МВД Арсена Авакова есть трое часов — Rolex, Vacheron Constantin и Jaeger LeCoultre.Его жена владеет часами Chanel.

Генеральный прокурор Юрий Луценко задекларировал часы Ulysse Nardin, его жена – Breguet.

Заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов имеет двое часов Breguet и одни Hublot.

Глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов владеет часами Breguet и IWC, у его жены также есть Breguet и Chopard.

Юлия Тимошенко задекларировала только двое часов мужа — Vacheron Constantin и Corum.

У жены нардепа и сына президента Алексея Порошенко есть часы Breguet, а вот сам он ничего подобного не декларировал.

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