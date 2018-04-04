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Бойко, Рабинович и Тимошенко в феврале возглавили журналистский "Рейтинг манипуляторов и лжецов"
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04.04.2018 07:27
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Только 7,5% февральских высказываний сопредседателя фракции
Оппозиционного блока в Верховной Раде Украины Юрия Бойко являлись
правдой. У нардепов и лидеров партий "За життя" і "Батьківщина"
Вадима Рабиновича и Юлии Тимошенко такой показатель составлял
соответственно 10% и 20%, говорится в исследовании группы
журналистов проекта VoxCheck. Журналисты на протяжении месяца
отслеживали заявления 12 политиков Фото: pixabay.com 55%
высказываний политика за указанное время являлись манипуляциями,
27,5% – неправдой, 10% – преувеличением и только
7,5% – правдой, говорится в исследовании.Далее в списке лжецов
идут нардепы и лидеры партий "За життя" і "Батьківщина" Вадим
Рабинович и Юлия Тимошенко. У первого зафиксировали 10% достоверных
заявлений, у второй – 20%.Наибольшее количество правдивых
комментариев журналисты насчитали у премьер-министра Владимира
Гройсмана, президента Петра Порошенко и лидера "Свободи" Олега
Тягнибока.
Инфографика: voxukraine.org
В ежемесячный рейтинг попадают только те политики, которые за месяц
имели более 10 высказываний, которые можно проверить по публичным
данным. В феврале таких было 12 человек. В первом
исследовании – за сентябрь–октябрь 2017
года – лидировали Тимошенко, Рабинович и Бойко. Во
втором – за январь – Рабинович, Бойко и нардеп от
Оппозиционного блока Александр Вилкул.
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