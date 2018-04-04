Только 7,5% февральских высказываний сопредседателя фракции Оппозиционного блока в Верховной Раде Украины Юрия Бойко являлись правдой. У нардепов и лидеров партий "За життя" і "Батьківщина" Вадима Рабиновича и Юлии Тимошенко такой показатель составлял соответственно 10% и 20%, говорится в исследовании группы журналистов проекта VoxCheck. Журналисты на протяжении месяца отслеживали заявления 12 политиков Фото: pixabay.com 55% высказываний политика за указанное время являлись манипуляциями, 27,5% – неправдой, 10% – преувеличением и только 7,5% – правдой, говорится в исследовании.Далее в списке лжецов идут нардепы и лидеры партий "За життя" і "Батьківщина" Вадим Рабинович и Юлия Тимошенко. У первого зафиксировали 10% достоверных заявлений, у второй – 20%.Наибольшее количество правдивых комментариев журналисты насчитали у премьер-министра Владимира Гройсмана, президента Петра Порошенко и лидера "Свободи" Олега Тягнибока. Инфографика: voxukraine.org В ежемесячный рейтинг попадают только те политики, которые за месяц имели более 10 высказываний, которые можно проверить по публичным данным. В феврале таких было 12 человек. В первом исследовании – за сентябрь–октябрь 2017 года – лидировали Тимошенко, Рабинович и Бойко. Во втором – за январь – Рабинович, Бойко и нардеп от Оппозиционного блока Александр Вилкул. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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