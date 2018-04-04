Соответствующий снимок мастер кисти разместил на своей странице в Facebook.

«История началась с того, что утром выходя из дому, я забыл взять с собой наушники. В итоге в метро пришлось переслушать разговоры про отпуск, новом фильме и другие истории… Ехал в предложенный мне детский сад, с готовым эскизом. Но атмосфера, которая там витала все, изменила. В парке щебетали птицы, а в самом здании меня встретила веселая детская песенка про весну, которую пели дети, стоя в кучке», — подписал фото художник.

По его словам, на рисунке изображен фенек (миниатюрная лисица, которая живет в пустынях Северной Африки, — прим. «Апострофа»). Его автор мурала увидел вживую 4 года назад в зоопарке.

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