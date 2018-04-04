|Стрельба в штаб-квартире YouTube в Калифорнии
|04.04.2018 07:34
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В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба.К месту происшествия прибыли машины скорой помощи.
Стрельба произошла в штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно на севере Калифорнии, сообщает британская телерадиокорпорация «Би-би-си», информирует svodka.net.
«К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. Полиция попросила местных жителей не приезжать в этот район. Компания Google, владеющая YouTube, заявила, что расследует сообщения о возможном инциденте с применением огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.
«Активная перестрелка в редакции YouTube. Слышал стрельбу и видел бегущих людей, сидя за столом.
Сейчас забаррикадировался в комнате вместе с сослуживцами», — написал сотрудник Youtube Вадим Лаврусик в «Твиттере».
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Еще один сотрудник, Тодд Шерман, также написал в «Твиттере», что люди в панике бегут из здания, сообщает «Би-би-си».